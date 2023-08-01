6 بطاركة على رئاسة الكرسي المرقسي خلال القرن الماضي.. تعرف على أبرز سماتهم

توالى على الكرسي المرقسي خلال القرن الماضي 6 آباء بطاركة، لكل أب ميزة يشتهر بها، تستعرض “البوابة نيوز” فيما يلي أهم مميزات كل بطريرك:

1- البابا كيرلس الخامس (1874-1927) ويتميز بان فترته هي اكبر فترة لبابا في تاريخ الكنيسة فقد جلس على الكرسي لمدة تزيد عن 52 عام وله رسائل ومنشورات كثيرة عميقة وبليغة.

2-البابا يؤانس التاسع عشر (1928-1942) ويتميز بأن اسم يؤانس هو أكثر اسم تكرر في تاريخ البطاركة

3- البابا مكاريوس الثالث (1944-1945) البابا الفنان الذي اشتهر بفن اليوتا وبعشقه للقداس الكيرلسي

4-البابا يوساب الثاني ( 1946 - 1956) من أكثر الباباوات في تاريخ الكنيسة اهتمام بافريقيا والقبائل الوثنية هناك وقد قام بسيامة اسقف لجنوب افريقيا ولكن للأسف حدثت مشاكل كبيرة وانقسامات داخل الكنيسة مازلنا حتى اليوم نستكشف تفاصيلها

5-البابا كيرلس السادس (1959-1971) رجل الصلاة من اكثر من صلوا قداسات في تاريخ الكنيسة ..باني دير مارمينا ومعمر دير انبا صموئيل..باني الكاتدرائية وناشر الكنيسة القبطية في امريكا واستراليا ومؤسس اسقفيات الخدمات والتعليم والبحث العلمي

6- البابا شنودة الثالث(1971-2011) البابا الشاعر الكاتب والذي وصف بانه من اكثر الباباوات في عدد الانجازات حتى انه احصائية تؤكد ان مافعله البابا شنودة في 40 سنة يساوي ماتم في الكنيسة خلال 400 سنة وهو كاروز بلاد المهجر

