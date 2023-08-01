الزمالك والنصر.. من يتولى رقابة كريستيانو رونالدو؟

يستعد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، لمواجهة نظيره النصر السعودي، المقرر له يوم الخميس المقبل، في تمام الساعة السادسة مساء، ضمن منافسات الجولة الثالثة لمباريات المجموعة الثالثة للبطولة العربية “كأس الملك سلمان للأندية العربية”.

ويقود كتيبة الفريق السعودي، النجم العالمي كريستيانو رونالدو، بجانب نجم الوسط الفرنسي سيكو فوفانا، والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش والجناح البرازيلي أندرسون تاليسكا.

وينتظر دفاع الزمالك، مهمة صعبة أمام الفريق السعودي المدجج بالنجوم، بالإضافة إلى معاناة الفريق الأبيض من غياب محمود حمدي الونش، بسبب الإصابة بقطع في الرباط الصليبي، وابتعاد محمود علاء عن قائمة الفريق في البطولة بداعي الإصابة.

ويحتل الزمالك المركز الثالث للمجموعة الثالثة، برصيد 3 نقاط، بعد الفوز في اللقاء الأول برباعية دون دون رد أمام الاتحاد المنستيري التونسي، والخسارة أمام الشباب بهدف، أمس الإثنين، فيما يتصدر النصر المجموعة برصيد 4 نقاط، ويأتي الشباب وصيفًا بالرصيد ذاته.