بنك QNB الأهلي يطلق باقة من المنتجات المبتكرة والقروض الميسرة للأفراد

استمرار للدور الرائد الذي يقوم به البنك في تقديم أفضل الخدمات والمنتجات المصرفية المميزة للعملاء، قام QNB الأهلي بإطلاق باقة من المنتجات المبتكرة للأفراد، والتي تعد الأولى من نوعها في السوق المصرية تلبية لاحتياجات العملاء المختلفة، ومن بين المنتجات التي تم إطلاقها برنامج جديد يتيح الحصول على قرض بضمان تحويل القيمة الإيجارية للوحدات سواء التجارية ،أو الإدارية أو الخدمية و احتسابها كدخل ثابت للعميل بأسهل إجراءات وأقل مستندات، حيث يتمتع العميل بفائدة مميزة، وتأمين على الحياة مجاناً طوال مدة القرض، وفترة سداد تصل إلى 8 سنوات، ويتاح هذا البرنامج لأصحاب الوحدات الإدارية والتجارية والخدمية داخل مصر.

كما أطلق QNB الأهلي برنامج جديد وهو “برنامج قرض الأطباء" والذي يتيح تمويل نقدي وبطاقة ائتمانية لتحقيق ما تطمح إليه تلك الفئة الهامة من المواطنين للاستخدام الشخصي.

وقد صمم هذا المنتج خصيصا للأطباء بما يتماشى مع طبيعة واحتياجات هذه الفئة الهامة، حيث يتمتع الطبيب بفائدة تنافسية مميزة، وتغطية تأمينية مجانية على الحياة طوال مدة القرض بأقل المستندات وأسهل الإجراءات وأطول فترة سداد.

ويأتي ذلك تعزيزاً للدور الرائد الذي يقوم به البنك في مجال التجزئة المصرفية حيث بلغ عدد عملاءه من الافراد أكثر من 1.6 مليون عميل وبلغت إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية للأفراد اكثر من 48 مليار جنيه.

هذا ويحرص QNB الأهلي على طرح منتجات مصرفية حصرية تناسب كافة الشرائح والعملاء وتلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم المصرفية حيث يعتبر البنك من أبرز البنوك التي تنفرد بتقديم باقات متنوعة من خدمات التجزئة المصرفية المدفوعة بخبرة تمتد لأكثر من 45 عاما في السوق المصرفي وذلك من خلال شبكة متكاملة متعددة القنوات.