الزراعة: نعمل على مساعدة الفلاحين في تسويق محاصيلهم بالزراعة التعاقدية.. بالفيديو

قال الدكتور علي عبدالمحسن، رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بوزراة الزراعة، إن الوزارة تعمل على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم صغار المزارعين والفلاحين بداية من تجهيز الأراضي الزراعية وتوفير الأسمدة الكيماوية بأقل من نصف سعرها في الأاسواق العالمية.

وأضاف "علي" في حواره لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الثلاثاء: "نقوم بدعم المزارعين بالمعلومت الخاصة بالزراعة، لحمايتها من التلف والآفات، ونعمل على توفير الآلات الزراعية بأسعار تنافسية، تصل إلى سعر التكلفة فقط، وذلك لزيادة إنتاجية الفدان وترشيد استهلاك المياه، كما توفر للمزراعين التقاوي الزراعية الجيدة، وفقًا لكل محافظة".

وتابع، أن الأراضي الزراعية مملوكة إلى مايقارب من 5.7 مليون حائز، مؤكدًا أن وزارة الزراعة تساعد المزارعين في تسويق المحاصيل الزراعية، من خلال الزراعة التعاقدية، ووضع أسعار ضمان للمزراعين.