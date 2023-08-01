بالفيديو.. الأولى على الجمهورية علمي علوم: "أذاكر منذ شهر يناير وأنا نائمة بسبب مرضي"

أعربت الطالبة أمل السيد محمد الأولى على الجمهورية في الثانوية العامة علمي علوم شعبة الدمج، عن سعادتها الكبيرة بعد النجاح الكبير الذي حققته، قائلة: "لما سمعت الخبر حسيت إن ربنا جبر خاطري بجد وعوضني وحسيت إن ربنا راضاني وأحمده على ما حدث".

وأضافت "أمل" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الثلاثاء: "تلقيت مكالمة هاتفية من مكتب وزير التربية والتعليم، ووالدتي كانت نائمة ووالدي كان في العمل، وصرخت من الفرحة عندما استقبلت هذه المكالمة".

وتابعت: "صرخت واديت التليفون لماما وهي كملت، والحمد لله إن ربنا عوضني وعوض أبي وأمي على الصبر وكل ما تحملناه، لم أكن اتوقع أن أكون الأولى، ففي بداية السنة الدراسية خضعت لجراحة في منطقة الظهر، ثم خضعت لجراحة أخرى في شهر أكتوبر، وبالتالي فإنني لم أذاكر لمدة شهرين".

وواصلت: "لم يكن يجب أن أتعرض لهذا الضغط، وتعرضت لتطورات صحية جعلتني أذاكر منذ شهر يناير حتى آخر يوم في الامتحانات وأنا نائمة، وكنت أحصل على دعم نفسي وجلسات علاج طبيعي من والدتي، كما أن والدي ووالدتي وأختي وأخي دعموني بقوة".