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الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تأجيل استئناف مقاول عين الصيرة على حبسه في النصب

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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قررت محكمة مستأنف مصر القديمة، اليوم الثلاثاء، تأجيل نظر استئناف "س ع"، المقاول المتهم بالنصب على المواطنين بمنطقة عين الصيرة، إلى جلسة 11 سبتمبر المقبل،للتصالح.
كانت أصدرت محكمة جنح مصر القديمة، احكام بمعاقبة المقاول المتهم بالنصب على المواطنين ببيع شقق لعدة أشخاص في نفس الوقت بمنطقة عين الصيرة، وصلت إلى 109 سنوات في 66 قضية نصب.
كشفت التحقيقات عن أن المتهم مقاول بمنطقة عين الصيرة، يقوم ببناء العقارات ثم بيعها، وتبين أن المجني عليهم قاموا بشراء شقق سكنية بعقارين من العقارات المملوكة له، ثم تبين أنه باع الشقة الواحدة لأكثر من خمسة أشخاص وأخذ من كل منهم مبلغ نصف مليون جنيه.

محكمة نصب مقاول جنح مصر القديمة - تصالح