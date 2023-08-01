رئيس جامعة المنيا يصدر قرارات بالتكليف للقيام بأعمال عمداء لكليات العلوم والفنون والحاسبات

أصدر الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، اليوم الثلاثاء، قراراً بتكليف 3 عمداء جدد بكليات الجامعة، وهم الدكتور أحمد علي محمود للقيام بأعمال عميد كلية العلوم، والدكتور جمال يحي صدقي للقيام بأعمال عميد الفنون الجميلة، والدكتور عصام حليم حسين للقيام بأعمال عميد كلية الحاسبات والمعلومات، وذلك خلال العام الجامعي 2023/2024 أو لحين صدور قرارًا بتعيين عميد لتلك الكليات أيهما أقرب.

ووجه رئيس الجامعة إلى أهمية تبني العمداء الجدد رؤية الجامعة وخطتها الاستراتيجية خلال توليهم القيام بأعمال عمادة الكلية، بالشكل الذي يعزز خصوصيتها وعراقتها.

وأكد أهمية رفع الوعي بأهمية التحول الرقمي، وثقافة التعليم الذكي التفاعلي، وتهيئة العنصر البشري لمواكبة هذا التطور، مع ضرورة اتباع معايير هيئة ضمان جودة التعليم والاعتماد كخارطة طريق للعمل بالكلية؛ إلى جانب معايير جائزة مصر للتميز الحكومي، ومعايير الأيزو الإداري.