بيسكوف: بوتين لا يخطط بعد للمشاركة في دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة المقبلة

أكد السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لا يخطط بعد للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر المقبل، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "روسيا اليوم".

وقال بيسكوف ردا على سؤال عما إذا كان الرئيس لن يذهب إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة: "حتى الآن، ليس لدى الرئيس مثل هذه الخطط".

ومن المقرر عقد الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر سبتمبر 2023، في مقر المنظمة بمدينة نيويورك في الولايات المتحدة.

وسيرأس الاجتماع، السفير دينيس فرانسيس من ترينيداد وتوباجو، الذي انتخبته الدول الأعضاء بالجمعية العامة للأمم المتحدة ليكون رئيسا للدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة التي تفتتح أعمالها في سبتمبر القادم، وجاء انتخاب فرانسيس بالتزكية من الجمعية العامة التي تضم في عضويتها 193 دولة.