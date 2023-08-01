بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها أمس الإثنين، على انخفاض مؤشرها العام بمقدار 8ر20 نقطة، ما نسبته 29ر0 في المئة، ليصل عند مستوى 76ر7253 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 3ر247 مليون سهم، بلغت قيمتها الإجمالية 8ر52 مليون دينار كويتي، نتيجة تنفيذ 12767 صفقة نقدية.

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 11ر0 في المئة، ما يعادل 9ر5 نقاط، ليغلق عند مستوى 06ر5630 نقطة، من خلال تداول 5ر95 مليون سهم، عبر 4484 صفقة نقدية، بقيمة 8ر10 ملايين دينار كويتي.

وتراجع مؤشر السوق الأول بمقدار 9ر30 نقطة، ليصل عند مستوى 86ر8060 نقطة، بنسبة تراجعت 38ر0 في المئة، من خلال تداول 8ر151 مليون سهم، عبر 8283 صفقة، بقيمة 9ر41 مليون دينار كويتي.

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 7ر1 نقطة ليبلغ مستوى 07ر5574 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 03ر0 في المئة من خلال تداول 7ر83 مليون سهم عبر 3790 صفقة نقدية بقيمة 7ر9 ملايين دينار كويتي.