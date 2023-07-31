عرض جثة عامل وشقيقته لقيا مصرعهما خنقًا بالغاز على الطب الشرعي

أمرت جهات التحقيق بالساحل، اليوم الإثنين، بعرض جثة عامل وشقيقته علي الطب الشرعي، بعدما لقي مصرعهما خنقًا بسبب تسرب الغاز داخل شقتهما بمنطقة الساحل للوقوف علي ملابسات الحادث ولبيان وجود شبهة جنائية من عدمه ، كما امرت بالتصريح بالدفن عقب ورود تقرير الطب الشرعي وطالبت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

لقي عامل وشقيقته مصرعهما اختناقًا بالغاز داخل شقتهم بمنطقة الساحل بمحافظة القاهرة.

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من شرطة النجدة بلاغًا بوقوع تسرب غاز داخل شقة ووجود متوفين.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وعُثر على جثتى عامل وشقيقته وتبين وفاتهما اختناقًا بالغاز، ورجحت التحريات الأولية عدم وجود شبهة جنائية فى الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.