البطولة العربية.. الرجاء يتأهل لربع النهائي على حساب الكويت

حقق الرجاء المغربى الفوز على نظيره الكويت الكويتى، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم الاثنين، على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية (المحالة) في إطار منافسات الجولة الثانية بالبطولة العربية للأندية الأبطال «كأس الملك سلمان» 2023.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين، وفي الشوط الثاني، سجل الرجاء الهدف الأول عن طريق حسين رحيمي في الدقيقة 52 وأضاف زميله محمد زريدة الهدف الثاني في الدقيقة 63.

وبهذا الفوز، ضمن وضمن الرجاء التأهل للدور ربع النهائي من البطولة العربية، إلى جانب الوحدة الإماراتى عن المجموعة الرابعة فى البطولة، فيما ودع شباب بلوزداد الجزائرى، والكويت الكويتي البطولة.

ومن المقرر أن يواجه الرجاء المغربي والوحدة الإماراتي، في ربع النهائي، المتأهلان من المجموعة الثالثة التي تضم نادى الزمالك، والنصر السعودى، ومواطنه الشباب، والاتحاد المنستيري التونسي.

