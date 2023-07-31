طارق الشناوى رداً على وجدي العربي: التشفي في الموت عقيدة "الإخوان الزمبيون"

الإثنين 31/يوليو/2023 - 09:26 م

علق الناقد طارق الشناوي، على تغريدة الإعلامي المنتمي جماعة الإخوان المسلمين وجدي العربي، والتي عبر من خلالها عن شماتته في وفاة نجل الفنان حسن يوسف، مشيراً إلى أن هذه هي عقيدة الإخوان.

وكتب الشناوي عبر حسابه بموقع فيسبوك: “التشفي حتي في الموت تلك هي عقيدتهم وهذا هو منهجهم، بلا قلب ولا إحساس ولا علاقة لهم أساسا بالبشر”.



وأضاف: “هذا هو تعقيبي المهذب جدا علي ( البوست) الذي كتبه وجدي العربي بعد رحيل عبدالله حسن يوسف، رغم انه يقول ان حسن يوسف بالنسبه له اخ كبير لانه ابن ابيه عبد البديع العربي، إلا أن هذا لم يمنعه من إعلان سعادته بما اعتبره انتقام إلهي؛ ما علاقة هذا السلوك الدموي بالاسلام أو بأي دين أو عقيدة إنهم الإخوان الزمبيون ( مصاصي الدماء)”.

وكان وجدي العربي قد غرد عبر حسابه بموقع تويتر، قائلاً: “إبن ‎حسن يوسف مات غرقا في الساحل الشمالي.. لا أستطيع الشماتة.. لأن موت الابن أو الابنة أسوأ ما يحدث من ابتلاء في الدنيا.. دون أي موت آخر.. فما بالك لما يكون إبن عمرك والفتى المدلل في الأسرة.. وزي ما بيقولوا فاكهة العيلة.. بس لازم أفكر أبيه حسن..وهو في مقام أخونا الكبير..لأنه إبن أبويا وتلميذه”.

وأضاف في تغريدته: “بافكرك يا أبيه حسن..إن فيه أسر مات فيها اولادها شهداء..منهم الابن الوحيد والابنه الوحيدة..يعني مافيش غيرهم في الأسرة..أنا بس بافكرك إن ربنا أراد في السن اللي انت فيه ده يميت لك شاب...زي بالظبط الدكتور بديع اللي أذقته والبلتاجي وقيادات الإخوان الاستهزاء والسخرية..بس ابن الدكتور بديع مات من أجل قضية..من أجل الحرية..لكن ابنك مات وهوه بيستمتع بحياته على أنقاض شباب كتير”.

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