وزيرة الثقافة الأردنية تكرم الإعلامية شافكي المنيري

كرمت وزيرة الثقافة الأردنية الدكتورة هيفاء النجار، الإعلامية الكبيرة شافكي المنيري، تقديرا لمجهوداتها هي وفريق القناة الأولى المصرية على هامش فعاليات الدورة ٣٧ من مهرجان جرش للثقافة والفنون بالأردن.

وأشادت وزيرة الثقافة الأردنية بالتغطية المتميزة التي قدمتها القناة الأولى بالتليفزيون المصري لفعاليات مهرجان جرش عبر برنامجي التاسعة وبيت للكل واللذين يذاعان عبر شاشة القناة وتشارك في تقديمها الإعلامية الكبيرة شافكي المنيري.

وكانت الإعلامية شافكي المنيري قد قدمت تغطية متميزة لفعاليات مهرجان جرش خلال الأيام الماضية عبر رسائل متنوعة سواء بالنقل الحي على الهواء مباشرة من قلب الأحداث أو باللقاءات المسجلة التي أجرتها منذ انطلاق المهرجان.

يذكر أن الدورة السابعة والثلاثين من مهرجان جرش تشهد اختيار مصر كضيف شرف للمهرجان في سابقة هي الأولى من نوعها أن تكون دولة ضيف شرف الحدث الثقافي العريق.

وتشهد دورة هذا العام مشاركة مصرية واسعة على الصعيدين الفني والثقافي من خلال وفد تقدمته وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة نيفين الكيلاني .