محافظ دمياط تهنئ الطالبين الأوائل على مستوى الجمهورية في الثانوية العامة

هنأت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط ، الطالب باسل محمد بكر شعيب لحصوله على المركز الأول على مستوى الجمهورية بالشعبة العلمية رياضيات بمجموع ٤٠٧ درجات.

كما هنأت الطالب حسن شفيق حسن الحادق لحصوله على المركز الرابع مكرر على مستوى الجمهورية بالشعبة العلمية علوم بمجموع ٤٠١.

وبعد إعلان وزارة التربية والتعليم نتيجة الثانوية العامة، قامت محافظ دمياط بتهنئة الطالب باسل شعيب لحصوله على المركز الأول على مستوى الجمهورية "الشعبة العلمية رياضيات "

والطالب حسن الحادق لحصوله على المركز الرابع مكرر على مستوى الجمهورية " الشعبة العلمية علوم، بعد اعلان وزارة التربية والتعليم عن نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسى ٢٠٢٣/٢٠٢٢ وتحقيق ابناء محافظة دمياط لمركزين على مستوى الجمهورية .

وأعربت " الدكتورة منال عوض " عن خالص امنياتها لهما بدوام التوفيق والسداد، معربة أيضًا عن سعادتها بتمثيلهما المشرف لمحافظة دمياط، كما هنأت أبنائها وبناتها من طلاب الثانوية العامة الناجحين والمتفوقين ، موجهة التحية إلى أولياء الأمور بما حققوه من جهود بجانب أبنائهم على مدار العام الدراسى .

أعلن المهندس علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة دمياط تهنئته لكلا من الطالبين الأوائل على مستوى الجمهورية من محافظة دمياط في نتيجة الثانوية العامة لعام ٢٠٣٣ .

وحصل الطالب باسل محمد بكر شعيب الأول على مستوى الجمهورية بمجموع ٤٠٧ شعبة علمي رياضه وهو طالب في إدارة دمياط التعليمية.

كما حصل الطالب حسن شفيق حسن شفيق الحادق الرابع مكرر على مستوى الجمهورية بمجموع ٤٠١ درجة شعبة علمي علوم وهو طالب في إدارة فارسكور التعليمية.

قال المهندس على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة دمياط أنه تم الانتهاء من أعمال تصحيح درجات امتحانات الثانوية العامة استعدادا للاعلان عن النتيجه خلال ساعات قليله محذرا من الانسياق خلف منشورات تدعي تعديل درجات امتحانات الثانوية العامة