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الإثنين 31 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

النيران التهمت 6 طوابق.. إنقاذ 14 شخصا من حريق مروع بمدينة نصر (صور)

جانب من عمليات الاخماد
جانب من عمليات الاخماد
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نجحت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة، في السيطرة على حريق شب في 6 طوابق بعقار مكون من 10 طوابق، وخلف الحريق مصابا بينما تم إنقاذ 14 شخصا بدائرة قسم شرطة ثان مدينة نصر.

كان قد تبلغ لقسم شرطة ثان مدينة نصر بمديرية أمن القاهرة بوجود حريق بإحدى الشقق بدائرة القسم.

على الفور إنتقلت قوات الحماية المدنية بالقاهرة لمحل البلاغ وتبين وجود حريق بشقة بالطابق الرابع وإمتداد الحريق من الطابق الرابع حتى الطابق العاشر بعقار مكون من 10 طوابق بمحل البلاغ ، وأسفر الحريق عن إصابة قاطن الشقة بالطابق الرابع بحروق بسيطة متفرقة بالجسم ، ونجحت القوات فى إنقاذ عدة أشخاص منهم سيدة مسنة من قاطنى الطابق الخامس وكذا إنقاذ 11 شخصا من قاطنى الطابق السابع والثامن .

كما تمكنت القوات من السيطرة على الحريق ومنع إمتداد النيران للشقق من الداخل ونجحت فى إخماد الحريق.

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