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الإثنين 31 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

جثة داخل أسانسير تثير الرعب بالمهندسين

أرشيفيه
أرشيفيه
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لفظ أحد الأشخاص أنفاسه الأخيرة جراء احتجازه داخل اسانسير بعقار بشارع البصرة من شارع السودان بمنطقة المهندسين بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة.

تلقى المقدم حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها احتجاز شخص داخل اسانسير بعقار بشارع البصرة م شارع السودان بمنطقة المهندسين بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الحماية المدنية وتبين وفاة المحتجز جري نقل الجثة إلي ثلاجة مستشفي إمبابة العام تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

إحتجاز شخص اسانسير انتقلت الأجهزة الأمنية بمنطقة المهندسين بمديرية أمن الجيزة مباحث قسم شرطة العجوزة قسم شرطة العجوزة مستشفي امبابة العام منطقة المهندسين مديرية امن الجيزة