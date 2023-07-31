اتحاد الكرة يبحث تنظيم ودية للمنتخب الأولمبي مع فرنسا أو إسبانيا

طلب البرازيلي روجيريو ميكالي، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، من اتحاد الكرة مخاطبة المنتخبات الأوروبية الثلاثة التى ضمنت تواجدها فى الأولمبياد لمواجهة أحدها فى سبتمبر المقبل وديا.

وقرر اتحاد الكرة مخاطبة منتخبات إسبانيا وفرنسا وأوكرانيا لمواجهة أحدها فى سبتمبر المقبل وديًا، علما بأن إنجلترا التي توجت بلقب أمم أوروبا لن تتمكن من المشاركة فى الحدث لأن العلم الأولمبي لا يعترف بها كدولة مستقلة، بينما يعتبرها جزءا من المملكة البريطانية.

وتلقى اتحاد الكرة عرضا من إحدى شركات التسويق لإقامة مباراتين وديتين لمنتخب مصر الأولمبى خلال فترة التوقف الدولى فى شهر سبتمبر المقبل أمام منتخبى البرازيل وباراجواى استعدادا لأولمبياد باريس 2024.

وبدأ البرازيلى روجيرو ميكالى المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى، عقد جلسات مستمرة مع معاونيه من أجل مناقشة برنامج إعداد الفريق لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.