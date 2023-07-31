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الإثنين 31 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بوتين وقادة أفارقة يحضرون عرضا للبحرية الروسية.. فيديو

الرئيس الروسي فلاديمير
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
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عرضت فضائية يورو نيوز عربية، اليوم الاثنين، مقطع فيديو يرصد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقادة أفارقة يحضرون عرضا للبحرية الروسية في سان بطرسبرج.

وحيّا بوتين في خطاب ألقاه قبيل بدء العرض "الطواقم الشجاعة للسفن والغواصات" الروسية الذين يشاركون في الحرب الروسية على أوكرانيا، خصوصا أسطول البحر الأسود الذي غالبا ما يشارك في عمليات قصف لأهداف أوكرانية.

وشاركت 45 سفينة وغواصة ونحو 300 عنصر في العرض الذي أقيم في العاصمة السابقة للإمبراطورية الروسية، وأتى لمناسبة إحياء يوم البحرية الروسية الذي يحتفى به في مختلف أنحاء البلاد.

وصادف العرض بعد قمة روسيا والدول الإفريقية التي عقدت في المدينة ذاتها الخميس والجمعة بمشاركة قادة بوركينا فاسو ومالي وجمهورية الكونغو الديمقراطية وإريتريا.

عرض عسكري روسيا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين