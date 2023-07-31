الأولى على الثانوية العامة للمكفوفين بأسوان: أمنيتي الالتحاق بالجامعة الأمريكية

اعتادت التفوق منذ صغرها وعلى الرغم من فقدانها حاسة البصر منذ طفولتها استطاعت الطالبة هاجر محمد إبراهيم محمد، من محافظة أسوان أن تحصد المركز الأول على مستوى الجمهورية في الثانوية العامة "مكفوفين".

وأكدت أسرة الطالبة هاجر، أن ابنتهم تتمنى الالتحاق بالجامعة الأمريكية، بعد تفوقها الدراسي على مدار المراحل الدراسية السابقة حيث أنها حصدت المركز الأول على مستوى محافظة أسوان فى مرحلة الشهادة الإعدادية، بعد تفوقها الدراسى واهتمامهم بتعليم الطفلة المكفوفة ذات المواهب المتعددة والتطلعات الكبيرة.

وأوضحوا، أن الطالبة هاجر تعيش مع أسرتها المكونة من والدها موظف بالتربية والتعليم، ووالدتها ربة منزل، وشقيقها الأكبر عمرو، فى منزل بقرية أبوالريش مركز أسوان، بجانب أنها تنتمى لأسرة تعمل فى مجال التعليم، وجدتها كانت تتولى منصب مدير مدرسة الأمل للصم والبكم.

ومن جانبه، صرح أحمد عبد العليم طه، مدير إدارة التربية الخاصة ورئيس لجنة الدمج التعليمى بأسوان، بأن الطالبة هاجر معروف عنها التفوق الدراسى والالتزام الأخلاقى، فهى من ضمن الطلاب المكفوفين المعروف عنهم أنهم قليلى الشكاوى، كثيروا الالتزام والانضباط.

وأشار إلى أن هاجر من طلاب الشعبة الأدبية بمدرسة النور للمكفوفين بمدينة أسوان، والبالغ عددهم 6 طلاب فقط فى مرحلة الثانوية العامة، موضحا أن إدارة التربية الخاصة لم تتأخر على الطلاب المكفوفين بأى دعم فى سبيل نجاح العملية التعليمية لأبنائنا الطلاب من ذوى القدرات الخاصة.