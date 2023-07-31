الرابع على الجمهورية علمي علوم: «والدتي كانت الداعمة لي ومثلي الأعلى الدكتور مجدي يعقوب»

عبّر كريم ناصر محمد عبد الفتاح سلام، الحاصل على المركز الرابع على مستوى الجمهورية في امتحان الثانوية العامة علمي علوم، عن فرحته الكبيرة بعد تلقيه اتصال من وزارة التربية والتعليم بالنتيجة.

وأشار كريم إلى دور والدته الكبير في حصوله على هذا المركز، حيث كانت تدعمه طوال فترة الدراسة وتنظم وقته للمذاكرة، خاصةً وأنها من العاملين في العلمية التعليمية.

وأوضح كريم أنه كان يقوم بترتيب وقته خلال اليوم، حيث كان يذهب إلى الدروس في الصباح، ثم يعود إلى المنزل ليجد والدته ترتب وقته للمذاكرة، وكان يقوم بالمذاكرة لمدة 4 ساعات يوميًا وزادت في نهاية العام إلى 6 ساعات.

وعن أمنياته، أكد كريم أن أهم أمنياته هو الالتحاق بكلية الطب، وأن يصبح مثل الدكتور مجدي يعقوب، من أجل المساهمة في علاج الفقراء والمحتاجين.

ومن جانبها، هنأت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، أوائل الثانوية العامة من أبناء المحافظة الذين حققوا مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية، خلال إتصال هاتفي، وقدمت التهاني للطالب زياد عادل السعيد محمد، من مدرسة حامد عبد الرازق الثانوية المشتركة، الفائز بالمركز الأول مكرر في الشعبة العلمية - علوم، والطالب كريم ناصر عبد الفتاح محمد سلام، من مدرسة بدر الثانوية بنين، الحاصل على المركز الرابع في الشعبة العلمية - رياضة.