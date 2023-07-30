مساعد وزير الخارجية يكشف تفاصيل مبادرة تحديد الموقف التجنيدي للمصريين بالخارج

كشف السفير إسماعيل خيرت، مساعد وزير الخارجية لشئون القنصلية والمصريين بالخارج، تفاصيل مبادرة تحديد الموقف التجنيدى بصفة نهائية للمصريين الموجودين بالخارج.

قال خيرت، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" أنه تم إطلاق المبادرة بعد تلقي العديد من الطلبات من المصريين والجاليات في الخارج الراغبين في تسوية موقفهم التجنيدي، موضحا :"يتم تسليم كل من يسوي موقفه شهادة تسوية نهائية".

وأكد مساعد وزير الخارجية لشئون القنصلية والمصريين بالخارج، أن المبادرة تهدف لتيسير عودة المصريين المتواجدين بالخارج وربطهم بالوطن الأم في مصر، مشيرًا إلى أن المبادرة ستنطلق 14 أغسطس المقبل.

وأضاف، أن المبادرة تشمل أيضًا من بلغ 30 سنة فأكثر ومتواجد في الخارج ويريد تسوية موقفه التجنيدي وفقا للقانون.