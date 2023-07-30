البطولة العربية.. الشرطة يتعادل مع الترجي ويتصدر المجموعة الأولى

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة الشرطة العراقي والترجي التونسي، في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم الأحد، في إطار منافسات الجولة الثانية من البطولة العربية للأندية «كأس الملك سلمان» المقامة حاليا بمدينة الطائف بالسعودية.

وشهدت المباراة سيطرة قوية من الشرطة العراقي على أحداث اللقاء، وجاءت أولى المحاولات الخطيرة جاءت عن طريق مهاجم الشرطة آسو رستم، لكن تصويبته القوية مرت بالقرب من القائم الأيسر، وكاد إدريسا نيانج أن يخطف هدف السبق للشرطة، لولا تدخل دفاعات الترجي لإبعاد الركنية الخطيرة على مرمى أمان الله مميش.

وفي الشوط الثاني، واصل الشرطة ضغطه الهجومي، وسنحت للاعبه آسو رستم فرصة خطيرة، لكن تصويبته علت العارضة، لكن كاد الترجي أن يقلب الطاولة في نهاية المباراة وسجل هدفا في الدقيقة 90 لكن ألغاه حكم المباراة بداعي الخطأ من يوسوفو عومارو ضد إدريسا نيانج.

وبهذا التعادل، رفع الشرطة رصيده إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة الأولى مؤقتا، بينما حصل الترجي على نقطته الأولى ليحتل المركز الثالث.