رئيس نظافة وتجميل القاهرة في حوار لـ«البوابة نيوز»: 5 ملايين طن مخلفات تخرجها المحافظة يوميًا.. لم ننفق مليمًا لشراء سيارات أو معدات.. وإنارة 200 ألف عمود كهرباء

قال اللواء إيهاب الشرشابي رئيس الهيئة العامة لنظافة والتجميل بالقاهرة، إن محافظة القاهرة بها حوالي 5 ملايين طن من القمامة يومياً، مشيرا إلى أن مشكلة القمامة لم تنته بعد بسبب الزيادة اليومية المستمرة.

وأوضح، خلال حواره لـ«البوابة نيوز» أننا نعمل علي مدار اليوم وجهود غير عادية لكي نصل إلى المستوى الأفضل.. وإلى نص الحوار:



■ حدثنا عن الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالقاهرة؟

الهيئة أنشئت بقرار جمهوري عام ١٩٨٣ لنظافة وتجميل شوارع القاهرة وبها خمس مركزيات (النظافة -التجميل - الإنارة - الشئون الفنية -المالية والإدارية)، المركزية للنظافة مسئولة عن النظافة ويوجد في الوقت الحالي منطقتان في القاهرة الشمالية والغربية، والمركزية للتجميل مسئولة عن حوالي ٣٠٠ فدان في ٤ مناطق، والمركزية للإنارة مسئولة عن الإنارة وخلال عام تخطينا إنارة ٢٠٠ ألف عمود في القاهرة بالإضافة لإضاءة الكباري، بالإضافة إلى المركزية للشئون الفنية هي العمود الفقري للهيئة العامة للنظافة والتجميل، حيث تملك الهيئة حوالي ٩٠٠ سيارة تصل إلى ٢ طن.

كما تملك ١٦٠ معدة ابتداء من "البوكيت" الصغير وصولاً إلى الحفار والمعدات الثقيلة، كما يوجد في الشئون الفنية الإنقاذ المركزي الذي يقوم برفع التراكمات بها عدد من الإدارات (إدارة التخطيط - الاستعلامات - التفتيش والحوكمة).



■ كم عدد قوة العمل البشرية في الهيئة؟

عدد العمالة الموجودة في الهيئة كموظفين في الوقت الحالي ٩٦١٥ موظفا درجات تبدأ من وكيل أول وزارة ورئيس الهيئة و٦ وكلاء وزارة و٣٩ مديري عموم وصولاً إلى الدرجة ٦.



■ هل تعتمد على ورش خارج الهيئة؟

لا نحن نعتمد على أنفسنا حيث يوجد لدينا ورش خاصة، وقمنا برفع كفاءة الورش كبنية أساسية وهذا يظهر في الورش الخاصة بنا في المركبات والمعدات الثقيلة، كما يوجد لدينا مجمعات وجراجات في المقطم، بالإضافة للمنطقة الشمالية ببورسعيد، كما قمنا بعمل إنقاذ مركزي تابع لإنقاذ السيدة نفيسة الموجود في حلوان حيث قمنا بجمع سيارات الهيئة ومعداتها داخل أسوار مع رفع الحالة الإدارية والفنية لدينا.



■ هيئة النظافة مكلفة أم موفرة للدولة؟

الهيئة تقدم خدمة، لو كان هناك بديل للهيئة سيكلف الدول الكثير لذلك فإن الهيئة توفر الكثير.



■ ما الذي وفرته الهيئة للدولة؟

الموضوع ليس توفيرا فحسب، نحن علينا مهمة وهي النظافة فعلي سبيل المثال نحن في القاهرة ٤ مناطق وعدد السكان ٢٠ مليون مواطن إذا أخذنا من كل مواطن ربع كيلو مخلفات سيكون لدينا كل يوم خمسة ملايين طن مخلفات في اليوم نقوم بتدويرها في مصانع المخلفات.



■ ماذا عن إنارة الطرق وشوارع القاهرة؟

تخطينا إنارة ٢٠٠ ألف عمود تحتاج للإنارة في نفس الوقت وتنطفأ في نفس الوقت، كما تحتاج عمالة وصيانة وبالتالي تنفذ الهيئة مهامها ولن نتطرق إلى موفرة أو غير موفرة لكن الأكيد لو قطاع آخر اشتغل مع الهيئة سيكون هناك فارق.



■ لماذا لم يصدر قرار تعميم علي كل المحافظات؟.. وما هي المعوقات؟

نحن تعلمنا في القوات المسلحة تقدير الموقف حيث يجب أن تدرس المشكلة ونضع حلولا لها فمثلا عندما نشتري معدات لكي نسيطر علي النظافة يجب علينا سرعة استقبال المخلفات لكي نجلب لها الأشياء التي توازي سرعة استقبالها لأننا نستقبل قمامة خلال ٢٤ ساعة، بالفعل هناك حلول كثيرة لها ولكن بالطبع تختلف الأوضاع، نحن نعمل على مدار ٢٤ ساعة فهل سيتم حل المشاكل عن الطريق السيارة أو الصندوق بالطبع، لا وهنا يأتي السؤال لماذا لا؟ لأنه عندما نقوم بتفريغ الصندوق يتم تفريغه في سيارة أوتوماتيكيًا تفرغ الكمية من دقيقة إلى دقيقة ونصف.



■ وكيف تسعى لحل مشكلة القمامة؟

نحن نسعي لحل مشكلة القمامة في الشوارع فيجب علينا استخدام معدات غير مكلفة ولكنها تؤدي الغرض، نحن الآن نمتلك محاور كثيرة للغاية في مناطق طبيعتها صحراوية أي تحيطها رمال كثيرة فلو تم تركها يوم واحد فقط لحدثت مشاكل جسيمة فلذلك يجب أن نملك نوعا معينا من المعدات التي نستطيع بها التعامل مع هذه الأعمال، لذلك تملك الهيئة حوالي ٢٠ مكنسة مسئولة عن تنظيف الرمال فقط وكذلك تدريب السائقين والقائمين على هذا العمل، كما عملنا على نشر الحاويات لتكون متواجدة في كل مكان لكي يجد المواطن مكانا يضع به القمامة.



■ لماذا لم يتم تعميم فكرة الهيئة على باقي المحافظات؟

هذا ليس قراري، بينما الوحدات المحلية هي المنوطة بهذا الأمر، الهيئة خاصة بمحافظة القاهرة لأن القاهرة كبيرة جدا وهي العاصمة وتضم عدد سكان كبير للغاية، بالإضافة لعدد المحاور والمشاريع القائمة بحيث إنها يجب أن تظهر بهذا المظهر.



■ ما عدد المعدات التي تم شراؤها منذ توليك مسئولية الهيئة؟

أنا هنا منذ ٣ أعوام، عندما توليت المسئولية أصدرت قرارا بعدم شراء أي سيارات أو معدات واكتفيت بصيانة السيارات المتهالكة والعمل بها وبالفعل حققت الاكتفاء الذاتي للهيئة، فنحن الآن لا نحتاج معدات أو سيارات ولكن مؤخراً تم شراء مكانس بدون سيارات لتقليل التكلفة.



■ كم طن قمامة تخرجه محافظة القاهرة؟

تخرج محافظة القاهرة حوالي ٥ ملايين طن من القمامة يومياً، ومع ذلك لن تنتهي مشكلة القمامة بسبب الزيادة اليومية المستمرة.



■ هل هناك اتفاقات مع الهيئة لشراء القمامة؟

في البداية أريد أن أوضح كيف تسير منظومة النظافة، يتم جمع القمامة من التجمعات السكانية ثم يتم تسليمها لمصانع التدوير ثم يعاد تدويرها مرة أخرى ثم الجزء غير الصالح للتدوير يتم دفنه دفنا آمنا، وليس هناك فرق بيننا وبين دول أوروبا ولكي يتم تنفيذ التدوير بشكل صحيح يجب الفصل من المنبع عن طريق توافر ثلاث أكياس في كل منزل، ولكن الموضوع يواجه صعوبة نوعاً ما لذلك تظل مشكلة الفرز مشكلة بالغة الصعوبة حيث يمكن أن تظهر مشاكل كبيرة في الشارع لو لم يكن هناك سرعة في رفع المخلفات لذلك نحن الآن في كل مكان.



■ ماذا عن إبرام اتفاقات مع شركات النظافة؟

نحن نتعاقد مع متعهدين وموردين عمالة ومقاولين رفع تراكمات ولكن نعمل على الاكتفاء بأنفسنا فقط.



■ حدثني عن محور طه حسين والجهد المبذول به خاصة في الهضبة الوسطى؟

المجهود الأول للهيئة الهندسية ولكن تم تكليفنا بعمل "صينية" في تقاطع محور طه حسين مع شارع ياسر رزق تم تنفيذها على أعلى مستوى، ونحن الآن نعمل على إنشاء خمسة ميادين في شارع المستشار عبد المجيد محمود ، كما تم تكليفنا بعمل ميدان الواحة، وأصبحت حديقة وأطلق عليها حديقة اللواء جمال محمد علي قائد سلاح المهندسين بحرب أكتوبر وحرب الاستنزاف، ويتم دخول المواطنين إليها مجانا.



■ هل من صميم عمل الهيئة رفع «الرتش» ومخلفات البناء؟



هناك خط ساخن ١٥٢٦٤ نرجو الاتصال بنا فهي خدمة مجانية في حدود ٤ أطنان فقط

وهذه المبادرة تم التصديق عليها من اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.



■ ماذا عن أعمال الورش الإنتاجية في تصنيع ملابس العمال وأعمال النجارة والحدادة؟

الورش الإنتاجية الآن شىء مختلف تماماً نحن نصنع كل شىء على سبيل المثال؛ الأسوار وصناديق القمامة الحديد والملابس والأزياء كما نقوم بصيانة الكباري، كما قمنا بتدريب كثير من الشباب في الورش الإنتاجية عن طريق بروتوكول مع وزارة التعليم العالي والجامعات وحصل ٦٠ متخرجا على شهادات والآن يعملون بمصانع بالعاشر من رمضان.



■ وجه نصيحة لمواطني القاهرة؟

رجاء عدم إلقاء المخلفات الصغيرة من السيارة لأنها تتعرض للمخالفة وعلينا التفكير في من سيقوم بجمع هذه المخلفات والتعاون معه، فعلى المواطن التخلص من مخلفاته بشكل آمن.



■ أمنية يتمناها اللواء إيهاب الفترة القادمة؟

القاهرة تخطت مراحل كثيرة جدا في التطوير، على سبيل المثال الشوارع والميادين والكباري والعمارات، كما تم الانتهاء من ملف العشوائيات، أمنيتي هي على قدر الجهد المبذول الفترة السابقة، أتمنى أن أحافظ على ذلك الجهد بالصيانة الدورية والمتكاملة.



■ وجه كلمة للرئيس السيسي وأخرى لوزير التنمية المحلية وكلمة لمحافظ القاهرة؟

أقول للسيد الرئيس: «مجهودك واضح وظاهر، ويارب نقدر نقدم ولو جزء صغير في المحافظة على جهدك المبذول».

أقول لوزير التنمية المحلية: «ربنا يوفقك مجهود واضح، أعلم أن الملف صعب جداً، ولكنني واثق ومتأكد أنك على قدر المسئولية».

أقول لمحافظ القاهرة: «لولا دعم حضرتك لما كنا وصلنا إلى ما وصلنا إليه، ثقته بالهيئة وإدارات الهيئة كبيرة وهذا يعطينا الدعم والدافع».

أطالب أهالى القاهرة بالاتصال بالخط الساخن لرفع مخلفات البناء مجانا





IMG-20230722-WA0015

IMG-20230722-WA0016

IMG-20230722-WA0014

IMG-20230722-WA0013

IMG-20230722-WA0012

IMG-20230722-WA0011

IMG-20230722-WA0010

IMG-20230722-WA0009

IMG-20230722-WA0008

IMG-20230722-WA0007

IMG-20230722-WA0006

IMG-20230722-WA0005

IMG-20230722-WA0004

IMG-20230722-WA0003

IMG-20230722-WA0002

IMG-20230722-WA0001