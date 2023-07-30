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الأحد 30 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

عبدالحميد ولطيف يحضران مران الزمالك الختامي استعدادا لمواجهة الشباب السعودي

تدريب الزمالك
تدريب الزمالك
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حرص جمال عبد الحميد عضو مجلس إدارة نادي الزمالك ورئيس بعثة الأبيض في السعودية وخالد لطيف أمين الصندوق وعلاء مقلد عضو مجلس الإدارة وشريف حسين المدير التنفيذي على التواجد في ملعب عكاظ لمؤازرة الفريق في المران الختامي استعدادا للقاء الشباب السعودي المقبل في البطولة العربية. 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء الشباب السعودي المقرر له غدا الإثنين في الجولة الثانية لمباريات المجموعة الثالثة للبطولة العربية.

وتضم قائمة الزمالك لخوض البطولة كل من : 

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحى - محمد نديم.

 خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري - محمد طارق – أحمد فتوح - حاتم سكر - أحمد زكي.

 خط الوسط: محمد أشرف " روقا" - نبيل عماد دونجا - حمدي علاء - محمد حسام "بيسو" - عمرو السيسي - أحمد سيد "زيزو " - يوسف إبراهيم "أوباما" – سيد عبد الله "نيمار" – أحمد عبد الرحيم "ايشو" – إبراهيما نداى – محمود عبد الرازق "شيكابالا". 

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – ناصر منسى – علي ياسر - محمد صلاح ذكي.

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