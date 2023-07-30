بالفيديو.. جمال شعبان يحذر من شرب المياه المثلجة: خطر على الحياة

حذر الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، من تناول المياه المثلجة خاصة الأطفال، مشيرا إلى أن لها آثار سلبية منها حدوث التهابات في الحلق.

أضاف خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الأطفال دائما يذهبون إلى المياه المثلجة مع وجود حرارة مرتفعة للجسم وهو ما يعرض حياتهم للخطر.

وأوضح أن التهابات الحلق تأتي نتيجة نقلة من سخونة إلى برودة في الجسم، مشيرا إلى أن من ضمن أسبابها أيضا التهوية غير الجيدة وعدم وجود التهوية في المنازل.

ووجه شعبان نصحية للأسر المصرية، بضرورة الاهتمام بالتهابات الحلق لما تسببه من مخاطر، لافتا إلى أن المياه المثلجة تقلل من المناعة وتزيد من التهابات الحلق.

