مقتل 40 شخصًا على الأقل إثر انفجار قنبلة بتجمع سياسي بباكستان

قتل ما لا يقل عن 40 شخصًا، وأصيب عشرات بجروح، في انفجار قنبلة اليوم الأحد في شمال شرقي باكستان، خلال تجمع سياسي لحزب إسلامي، كما ذكرت الشرطة.

وأعلن مسؤولون باكستانيون أن قنبلة انفجرت فى تجمع لحزب سياسي إسلامي في شمال غربى باكستان ما أسفر عن مقتل 40 شخصا على الأقل وإصابة العشرات بجروح.

وقبل الانتخابات الوطنية في باكستان المقرر أن تجرى في وقت لاحق من العام الحالي، كان نشطاء الحزب يتجمعون داخل مجمع محاط بأسوار لحضور

مؤتمر لموظفى وعناصر وأنصار الحزب يعقد بالقرب من الحدود الأفغانية. ووقع التفجير في بلدة خار لدى منطقة باجور، وهي منطقة كانت تسيطر عليها.

فى وقت سابق حركة طالبان الباكستانية، وهي جماعة منفصلة عن نظيراتها الأفغانية.