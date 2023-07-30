ads
الأحد 30 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

مقتل 40 شخصًا على الأقل إثر انفجار قنبلة بتجمع سياسي بباكستان

جانب من الحادث
جانب من الحادث
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قتل ما لا يقل عن 40 شخصًا، وأصيب عشرات بجروح، في انفجار قنبلة اليوم الأحد في شمال شرقي باكستان، خلال تجمع سياسي لحزب إسلامي، كما ذكرت الشرطة.

وأعلن مسؤولون باكستانيون أن قنبلة انفجرت فى تجمع لحزب سياسي إسلامي في شمال غربى باكستان ما أسفر عن مقتل 40 شخصا على الأقل وإصابة العشرات بجروح.
وقبل الانتخابات الوطنية في باكستان المقرر أن تجرى في وقت لاحق من العام الحالي، كان نشطاء الحزب يتجمعون داخل مجمع محاط بأسوار لحضور
مؤتمر لموظفى وعناصر وأنصار الحزب يعقد بالقرب من الحدود الأفغانية. ووقع التفجير في بلدة خار لدى منطقة باجور، وهي منطقة كانت تسيطر عليها.
فى وقت سابق حركة طالبان الباكستانية، وهي جماعة منفصلة عن نظيراتها الأفغانية.

انفجار قنبلة باكستان تجمع سياسي لحزب إسلامي 40 شخصا الحدود الافغانية