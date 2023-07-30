البطولة العربية.. تشكيل هجومى للترجى أمام الشرطة العراقى

أعلن معين الشعباني المدير الفني لنادي الترجي التونسى، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره الشرطة العراقى، وذلك بعد قليل على ملعب " استاد مدينة الملك فهد الرياضية"، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال، والتى تستضيفها المملكة العربية السعودية.

جاء تشكيل فريق الترجي التونسى كالتالى:

حراسة المرمى: مميش

خط الدفاع: بوشنيبة، مرياح، توجاي، بن حميدة.

خط الوسط: عومارو، حسام تقا، زاديم.

خط الهجوم: ايوالا، بوقرة، بريما.



ويحتل فريق الشرطة العراقى صدارة ترتيب المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، بعد الفوز على الصفاقسى التونسى بهدف نظيف، بينما يقع الترجى فى قاع الترتيب بعد الهزيمة فى الجولة الأولى من اتحاد جدة السعودى.

وتضم المجموعة الأولى الشرطة العراقى والصفاقسى التونسى، والترجى واتحاد جدة السعودى.