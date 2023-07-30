«QNB الأهلي» و«مصر للطيران» يوقعان بروتوكول تعاون لتقسيط تذاكر السفر للعملاء

وقع QNB الأهلي التابع لمجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، بروتوكول تعاون مع شركة مصر للطيران، الناقل الوطني لجمهورية مصر العربية، وذلك بهدف تقسيط تذاكر السفر للعملاء لمدة 10 أشهر دون أي فوائد عن تلك المدة مع الالتزام بالحد الأدنى والأقصى للمعاملات.

ويأتي ذلك انطلاقا من دوره الرائد في تلبية احتياجات العملاء في جميع الأنشطة المصرفية والعمل على تقديم خدمات ومنتجات جديدة ومبتكرة تحقق رضا العملاء.

والجدير بالذكر أن هذا العرض ساري لمدة سنة واحدة (من يوليو2023 حتى بداية يوليو 2024) لعملاء أوائل QNB حاملي بطاقات Visa Platinum, Visa Signature, Visa Infinite, and MasterCard World Elite على ان يستفيد العميل من هذا العرض مرة واحدة فقط، ويتم التقسيط من خلال مكاتب بيع مصر للطيران داخل الجمهورية فقط وبحد أدنى 15 ألف جنيه حتى 50 ألف جنيه بحد أقصى.

يقوم عملاء البنك بإرسال رسالة نصية (مصر للطيران) أو EGYPTAIR إلى رقم 1160 لتنفيذ عملية التقسيط بعد شراء التذكرة من مصر للطيران. على سبيل التعاون لنشر تلك الميزة فسوف يتولى البنك الإعلان عنها بكافة وسائل الإعلان وعبر الصفحات والمنصات والتطبيقات الإلكترونية المختلفة. وسوف تقوم الشركة بإحاطة عملائها الذين يتبين انهم من حملة بطاقات البنك الائتمانية واعلامهم بتلك الميزة ووضع الإعلانات التي يوافيها بها البنك في مقارها المختلفة.

وقع بروتوكول التعاون سامح بدري، الرئيس التنفيذي للعمليات، نائبا عن محمد بدير- الرئيس التنفيذي لـ QNB الأهلي، وعمرو عدوي رئيس قطاع الشؤون التجارية بشركة مصر للطيران، نائباً عن الطيار محمد إبراهيم محمد موسى القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية والعضو المنتدب لها.

وتعليقا على توقيع البروتوكول، أعرب محمد بدير، الرئيس التنفيذي لـ QNB الاهلي، عن سعادته بهذا التعاون مع شركة مصر للطيران الناقل الوطني لجمهورية مصر العربية، والتي تتمتع بثقة كبيرة على المستوى المحلي والدولي وتعد من أقدم الشركات الموجودة في العالم التي تلعب دورا حيويا في صناعة النقل الجوي وتضع مصر على خريطة الأسواق العالمية في الوصول إلى أكثر من 195 دولة في ربوع العالم، مؤكدا أن هذا التعاون يستفيد منه عملاء QNB الأهلي من خلال تقسيط تذاكر السفر على الخطوط الجوية للشركة، وذلك سعيا من البنك في تقديم خدمات جديدة ومبتكرة مع كبرى المؤسسات الموجودة في مصر، والتي تحقق التميز والرفاهية حيث أن البنك لا يدخر وسعا في التنسيق مع كافة المؤسسات في مختلف المجالات لتقديم حزمة متكاملة لعملائها تضمن لها أكبر قدر ممكن من الاستفادة.

وأضاف بدير أن هذا التعاون يدعم أيضا جهود الدولة والبنك المركزي المصري في تعزيز ملف الشمول المالي والتحول الرقمي والوصول إلى مجتمع أقل اعتمادا على أوراق النقد عبر استخدام البطاقات البنكية والقنوات الإلكترونية المختلفة التي يمتلكها البنك، ومن بينها الخدمات المصرفية عبر الهاتف الجوال والخدمات المصرفية عبر الإنترنت وأحدث التكنولوجيا في نقاط البيع الإلكترونية، والتي تلاقي إقبالا مميزاً من مختلف الأعمار والفئات من العملاء في البنك.