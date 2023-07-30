النيابة تستمع لأقوال ربة منزل طعنها زوجها بسلاح أبيض في روض الفرج

استمعت نيابة روض الفرج إلى أقوال ربة منزل طعنها زوجها بسلاح ابيض .

وقالت السيدة زوجة المتهم إنها سئمت الحياة مع زوجها كونه يتعاطى المواد المخدرة وينفق كل أموالهم عليه قائلة "بيصرف كل الفلوس على كيفه "

وأضافت المجني عليها، أنها طلبت الطلاق من المتهم أكثر من مرة وكان يرفض قائلة مستحيل ارجعله.

وأشارت المجني عليهما زوجة المتهم وشقيقها، إلي أن المتهم انتظرهما امام أحد المخابز أثناء شراءهما الخبر وباغتهما ضربا بالسكين فاستغاثوا بالاهالي الذين نجحوا في انقاذهما وابعاده.

تعود الواقعة عندما تم تداول مقطع فيديو عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يتضمن قيام شخص بالتعدى بالضرب على سيدة بسلاح أبيض أمام المواطنين بأحد المخابز بدائرة قسم شرطة روض الفرج بالقاهرة.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 23 يوليو الجارى تلقي قسم شرطة روض الفرج بلاغا من كلًا من (مالك مخبز بدائرة القسم، مصاب بجروح متفرقة بالجسم - وشقيقته) بتضررهما من (زوج الثانية) لقيامه بالتعدى عليهما بالضرب – حال تواجدهما بالمخبز ملك الأول – لوجود خلافات عائلية بين المشكو فى حقه والثانية، نتج عن ذلك إصابته المشار إليها.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو فى حقه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وأقر بتخلصه من السلاح الأبيض بإلقائه بالطريق العام، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.