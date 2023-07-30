الزمالك يستعجل وصول البطاقة الدولية ليوسف أوباما

يستعجل مسؤولوا الزمالك، وصول البطاقة الدولية ليوسف أوباما، العائد حديثًا من الإعارة في الحزم السعودي، للمشاركة مع الفريق في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، فيما قام مجلس الإدارة بقيد الثلاثي حمدي علاء ومحمود علاء وأحمد زكي، وينتظر أحمد أيمن منصور، انتهاء أزمة إيقاف القيد ليتم التسجيل في قائمة الفريق مرة أخرى.

ويغيب محمود علاء، عن صفوف الزمالك الذى بسبب إصابته بتمزق فى أربطة الأنكل، ويغيب عن صفوف الفريق الأبيض لمدة 3 أسابيع حتى يكون جاهزًا للعودة إلى التدريبات الجماعية.

ويفتقد الزمالك لجهود عبد الله جمعة ومحمود شبانة وسامسون أكينيولا، لأسباب فنية، ويغيب أحمد بلحاج، بعد انتهاء إعارته من أسوان، بالإضافة إلى محمود حمدي الونش بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي، ومحمد عبدالشافي الذي أعلن اعتزاله بنهاية الموسم الجاري.

حقق فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، بداية مثالية، في افتتاح مشواره بالبطولة العربية، بعد الفوز العريض الذي حققه الفارس الأبيض، على نظيره الاتحاد المنستيري التونسي برباعية دون رد، ويواصل الفريق الأبيض تدريباته اليوم الأحد، استعدادًا لمواجهة الشباب السعودي.

ويلتقي الزمالك مع نظيره الشباب السعودي، غدًا الإثنين، في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، على استاد استاد مدينة الملك فهد الرياضية.