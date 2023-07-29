مشيرة خطاب تتسلم رئاسة الشبكة العربية لمؤسسات حقوق الإنسان

أطلق المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان فاعليات مؤتمر بعنوان" المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المنشأة وفقاً لمبادئ باريس الأدوار والتحديات، الرؤى والطموحات".

يهدف المؤتمر الذي يعقد على مدار يومين، إلى مناقشة أفضل الممارسات والدروس المستفادة وأهم التحديات التي تواجه المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وذلك لتحديد الأولويات والاحتياجات وتعزيز دور الشبكات والمنظمات الدولية والإقليمية لدعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك بحضور وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي،رؤساء وممثلين للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالدول العربية ، ومنظمات دولية وإقليمية ، وممثلي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان .

وتسلمت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، رئاسة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من قبل رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في موريتانيا ورئيس الجمعية العامة السابقة أحمد سالم بوحبيني.

من جانبها أعلنت السفيرة مشيرة خطاب ، ترأس العراق الدورة ال٢١ للجمعية العامة للشبكة، العام المقبل، مؤكدة أنه شرف كبير أن تستضيف مصر اجتماعات الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والتي تعمل من أجل رسالة سامية تهدف لتحقيق السلام والأمن والعدل والرفاهية لكل مواطن في أمتنا العربية بدون أي تمييز بسبب الدين أو الجنس أو الإعاقة أو المركز الجغرافي أو اي سبب كان، كما نثمن جهد هذه الشبكة والتقدم الذي أحرزته واسمحوا لي باسمكم جميعا أن نثمن غاليا الدور الذي تلعبه اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان الإدارة العامة للشبكة العربية في هذا الصدد ونطلب من سلطان الجمالي الأمين العام للشبكة العربية أن ينقل تقديرنا إلى القيادة السياسية في قطر.

وأضافت "خطاب"، هناك تزايد أعداد القتلى من الشعب الفلسطيني ، كما ارتفعت أعداد الاعتقالات الإدارية للفلسطينيين وتعرضهم للتعذيب والمعاملة المهينة والحاطة للكرامة ، مشددة على أنهم يتعرضون لهدم منازلهم وقراهم قسرا وهناك قري لم تحصل بعد علي الاعتراف القانوني بها ويواجه سكانها خطر اجبارهم على المغادرة ، حيث انهم يعانون من تلكؤ السلطات الاسرائيلية في البت في الآلاف من طلبات اللجوء وفرض القيود علي الحق في العمل،

ولفتت الى أن بالأمس الأول أدانت مصر اقتحام مسئولين في الحكومة الاسرائيلية والمئات من العناصر المتطرفة المسجد الأقصى الشريف، حيث منعت المصلين من أداء الفرائض.

وقالت "خطاب" إن أسوأ أشكال انتهاكات حقوق الإنسان في العالم تتمثل في معاناة الشعب الفلسطيني في فلسطين المحتلة حيث يعاني الشعب من نظام تمييزي تمارسه إسرائيل في المناطق العربية المحتلة الخاضعة لسيطرتها ومنها ممارسات تعتبر فصلا عنصريا بموجب القانون الدولي كما أن حصار قطاع غزة الذي استمر قرابة خمسة عشر عاما الأمر يرقى الى درجة العقاب الجماعي للمواطنين ومزيد من التقسيم للأراضي الفلسطينية وتكثف إسرائيل اعتدائها على الحق في حرية التنقل والحق في حرية التجمع خاصة في الضفة الغربية الأمر الذي أسفر عن تزايد الاعتداءات.

وأوضحت رئيسية المجلس القومي لحقوق الإنسان ، أن مؤتمر الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ينعقد في توقيت بالغ الاهمية حيث أنه يواكب مرور 75 عاما الاعلان العالمي لحقوق الإنسان وثلاثون عاما علي مبادئ باريس التي تحكم عملنا كمؤسسسات وطنية لحقوق الإنسان ، مضيفة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أطلق أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، وأنه بفضل دعمه نحقق انجازات هامة في مجالات حقوق الانسان وأبرزها الحريات الدينية، كما حصلت المرأة المصرية علي حقوق غير مسبوقة علي تاريخ نضالها الطويل.

من جانبه أكد سلطان بن حسن الجمالي ،الامين العام للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ، أن المواطن كإنسان يجب أن يكون هدف الحكومات عند تنفيذ سياساتهم أو في حال كانوا صادقين في تنفيذ خطة 2030 للتنمية المستدامة لأنه لا قيمة لتحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة إذا لم يصاحب هذا النمو تمكين للأفراد اقتصاديا ،اجتماعيا،ثقافيا

وقال إننا نسعى لرفع مستوى التعاون مع شركاء الشبكة من أصحاب المصلحة وكذلك توسيع دائرة الفئة المستهدفة بفعاليات وأنشطة الشبكة التدريبية منها؛ لتستوعب بشكل أوسع منتسبي منظمات المجتمع المدني والحكومات، وذلك في إطار تنفيذ الشبكة لبرامجها المنبثقة عن الخطة التشغيلية لخطة الشبكة الاستراتيجية وتوصيات جمعياتها العامة.

واضاف "الجمالي"، خلال كلمته بمؤتمر الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ، اعتادت الشبكة العربية أن يحمل كل اجتماع من اجتماعات الجمعية العامة عنوانا موضوع من مواضيع حقوق الإنسان أو أحد المواضيع التي تشكل أولوية وتعبر عن اهتمام لذلك وبناء على توصيتكم، سيتناول مؤتمرنا الأدوار والتحديات، الرؤى والطموحات، وذلك للوقوف على التحديات والاحتياجات وكذلك لتبادل

الدروس وأفضل الممارسات، ما سيسهم بتوجيه وتطوير برامج الشبكة بما يتلاقي مع تطلعات

المؤسسات الأعضاء، كما أن هناك وحدة مسيرة حقوق الإنسان، وذلك بفتح آفاق التعاون وتذليل العقبات والتحديات وتعزيز التعاون مع التحالف العاملي ولجنة الاعتماد الفرعية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان.

وكشف عن تنوع وتعدد برامج الشبكة خلال السنوات المنصرمة، بما يتوافق مع خطتها الاستراتيجية، حيث عملت على مواضيع عدة بالتعاون مع شركائها بجامعة الدول العربية ولجنة حقوق الإنسان العربية،والمفوضية السامية لحقوق الإنسان.