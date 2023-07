دل تكنولوجيز تطور نظامًا جديدًا لتسريع تطبيق Zero Trust

تعمل شركة دل تكنولوجيز على تطوير نظام جديد يهدف لتسريع تطبيق مفهوم Zero Trust في مجال الأمان السيبراني.

ويسعى هذا التعاون المبتكر بين دل تكنولوجيز وأكثر من 30 شركة رائدة في مجال التكنولوجيا والأمان إلى توفير حلًا شاملًا يعتمد على ركائز Zero Trust لتحقيق أقصى درجات الأمان والحماية.

يعتبر نظام Zero Trust مفهومًا مبتكرًا في مجال الأمان السيبراني يهدف إلى تحسين أمان المؤسسات ومنع التهديدات الإلكترونية عن طريق اعتماد سياسات صارمة للمصادقة المستمرة والتحكم في الوصول وتشفير البيانات والمزيد. ومن أجل تطبيق حلًا شاملًا يعتمد على هذا المفهوم المتطور، تعاونت دل تكنولوجيز مع شركائها لتقديم نظام مبتكر ينطلق من مركز التميز Zero Trust Center of Excellence.

من خلال هذا النظام الجديد، تقدم دل تكنولوجيز حلًا متقدمًا للشبكات السحابية يركز على تعزيز وتنظيم الأمان للعملاء. وبالتعاون مع معهد Maryland Innovation Security Institute (MISI)، يتم تزويد المؤسسات بأفضل التقنيات والأدوات المتقدمة لمجابهة التهديدات السيبرانية وضمان توافقها مع أنظمة Zero Trust.

وعلق هيرب كيلسي، المدير التقني بشركة دل تكنولوجيز، على هذا التعاون قائلًا: "يمثل نظام Zero Trust الأمان السيبراني المتقدم والفعال الذي يتطلب تكاملًا متقدمًا للتقنيات والأدوات. نحن نعتزم تسهيل هذه العملية من خلال توفير نظام يعتمد على ركائز Zero Trust ويضم شركاء رائدين في مجال الأمان والتكنولوجيا لضمان أقصى درجات الحماية والاستدامة."

ويأمل دل تكنولوجيز أن يكون نظام Zero Trust المبتكر مساهمة فعالة في تعزيز الأمان السيبراني للمؤسسات في جميع أنحاء العالم. بتبني هذا النهج التكنولوجي المتطور، سيتمكن العملاء من التصدي للتهديدات الإلكترونية بكفاءة والمحافظة على بياناتهم وأنظمتهم بأعلى مستوى من الأمان والجودة.

من المتوقع أن يكون هذا النظام الجديد لتطبيق Zero Trust قابلًا للاعتماد من قبل حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، مما يجعله مكونًا أساسيًا في جهود دل لتوسيع نفوذ تطبيق Zero Trust وتطوير أنظمة أمان متطورة تلبي احتياجات العملاء وتفوق توقعاتهم في مجال الأمان السيبراني.