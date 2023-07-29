بوتين: موسكو تخصص 2 مليون دولار لشراء مواد غذائية لمالي

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موسكو خصصت مليوني دولار لشراء دفعة جديدة من المواد الغذائية لمالي من خلال هياكل الأمم المتحدة، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية اليوم السبت.

وقال الرئيس الروسي خلال اجتماعه مع الرئيس الانتقالي لمالي آسيمي جويتا: "عند الضرورة، نحاول أيضا دعم بلدك بشكل مباشر ومن خلال هياكل الأمم المتحدة ذات الصلة".

وتابع: "قررت الحكومة الروسية، على وجه الخصوص، تخصيص مليوني دولار لشراء دفعة جديدة من المواد الغذائية لأصدقائنا الماليين من خلال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة".

وأشار بوتين إلي زيادة عدد حصص الطلاب الماليين في الجامعات الروسية من 35 إلى 290.

كما لفت الرئيس الروسي إلى القواسم المشتركة في نهج الدولتين تجاه القضايا الدولية والإقليمية.

وأضاف: "نعتبر مالي أحد شركائنا الرئيسيين في المنطقة، ونشاطركم التطلع إلى نقل العلاقات إلى مستوى نوعي جديد".

وقال: "نتمنى بشدة أن نتضامن في المستقبل كما هو الحال الآن من أجل احترام القانون الدولي والحفاظ على الدور المركزي للأمم المتحدة".

ويعقد الرئيس الروسي، اليوم السبت، السلسلة الأخيرة من الاجتماعات مع قادة الدول الأفريقية الذين حضروا القمة الروسية الإفريقية في سان بطرسبورج، ومن المقرر إجراء مباحثات مع قادة جنوب أفريقيا وبوركينا فاسو وغينيا بيساو ومالي والكونغو.