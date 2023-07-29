حريق يتسبب في انقطاع الكهرباء عن أرجاء العراق

أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، السبت، أن التيار الكهربائي انقطع عن أرجاء البلاد، إثر حريق عرضي في محطة بمحافظة البصرة .

وأصدرت وزارة الكهرباء العراقية بيانا، حسبما أذاعت فضائية سكاي نيوز عربية، اليوم السبت، ذكرت فيه أن حريقا عرضيا بمحطة البكر التحويلية الثانوية تسبب في بانفصال ارتباطات خطوط المنطقة الجنوبية ويعرض المنظومة للإطفاء التام.

وقالت إن الكهرباء انقطعت عن أرجاء العراق عند الساعة 12:40 ظهرا (بالتوقيت المحلي)، بسبب حصول الحريق في المحطة الواقعة بمحافظة البصرة.

أدى الحادث إلى انفصال الخطوط الناقلة كارتباطات المنطقة الجنوبية بالمنطقة الوسطى، وبالتالي صعود ترددات المنظومة وانفصال الوحدات التوليدية بمحطات الإنتاج.

وأكدت أن العمل جار لإعادة الوحدات التوليدية المنفصلة، والخطوط الناقلة تباعا، وسيعاود وضع المنظومة بشكل طبيعي خلال الساعات المقبلة.

واستعرضت الوزارة الظروف الحالية التي تمر بها الكهرباء بالعراق ووصفتها بـ"العصيبة"، من شح الوقود وتزايد الطلب على الاستهلاك، وارتفاع درجات الحرارة الشديدة الغير مسبوقة.

وأكدت أن تشكيلاتها تواكب جميع الازمات والمناسبات الدينية والوطنية، واضطلعت بتحسن ملحوظ بالطاقات المنتجة وساعات التجهيز، لكن يكون للعوارض الفنية الطارئة أثر على المنظومة ومعداتها.

يعيش سكان العراق البالغ عددهم 43 مليون نسمة بشكل يومي انقطاعا متكررا للكهرباء قد يصل إلى 10 ساعات، ويزيد الأمر سوءا ارتفاع درجات الحرارة حتى الـ 50 خلال الصيف.

ويعود الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي في العراق إلى التردي في البنية التحتية الذي يعاني منه منذ عقود، بسبب عقود من النزاعات وبسبب الفساد وسوء الإدارة.