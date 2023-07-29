محافظ مطروح يلتقى متضررى حريق مول تجاري.. صور

حرص اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم السبت، على لقاء متضررى حريق أحد المولات التجارية بوسط شارع الإسكندرية في مدينة مرسى مطروح، بحضور النائب عيسي أبو تمر عضو مجلس النواب، وجمال حماد عن الغرفة التجارية، والعميد عمرو عبدالمجيد رئيس مدينة مرسى مطروح، والمهندس إبراهيم الحفيان وكيل وزارة الإسكان، ومحمد ابراهيم مراقب عام الحسابات، ومحمد جابر مدير الشئون المالية بالمحافظة.

استمع محافظ مطروح لعدد من المتضررين، وأكد حرص المحافظة على التضامن والوقوف مع أبنائها المتضررين، وتم البدء من خلال المحافظة بصرف ١٠ آلاف جنيه لكل متضرر من أصحاب البضاعة وتحمل المحافظة ذلك من الموارد الذاتية لها.

وتم فتح الكود المؤسسى للمحافظة رقم ٢١٠٠٠١٠١ لقبول المساهمات من رجال الأعمال والمجتمع المدنى والأفراد لدعم المتضررين والمشاركة في التعويضات عن الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الحريق والتخفيف عنهم، بالإضافة أنه سيتم كحل مؤقت للراغبين من المتضررين سيتم فتح محلات سوق علم الروم بايجار رمزى، بالإضافة إلى التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى لصرف التعويضات وفق الإجراءات والضوابط في ذلك الشأن.



كما أنه تم تشكيل لجنة من مديرية الإسكان لمعاينة سلامة المبنى الإنشائية والأضرار الناتجة عن الحريق مع وضع عدد من التوصيات سيتم تنفيذها، مشيرا إلى ضرورة الحصر الدقيق المتضررين بالفعل ومراجعتها وذلك من خلال لجنة شعبية مع ضرورة الاستفادة من الأخطاء وتلافيها خاصة اشتراطات الحماية المدنية والكهرباء.

محافظ مطروح يلتقى متضررى حريق أحد المراكز التجارية

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