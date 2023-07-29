ملتقي توظيف بالقليوبية لتوفير 2500 فرصة عمل للشباب

نظم الاتحاد المحلي لعمال القليوبية اليوم، وتحت رعاية الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة محمد جبران رئيس الاتحاد ورئيس النقابة العامة للبترول وبالتنسيق مع مديرية العمل بالمحافظة والمؤسسة الاجتماعية العمالية كبري ملتقي توظيف لتشغيل الشباب والحد من البطالة وتوفير مستقبل آمن وحياة كريمة لشباب مصر.

جاء ذلك بحضور اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، و عبدالمنعم الجمل نائب رئيس اتحاد عمال مصر ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الاجتماعية العمالية، و عبدالرحمن عبدالغني رئيس اتحاد عمال القليوبية والنائبة سولاف درويش عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة، وعباس صابر الأمين العام لاتحاد عمال القليوبية، و ايمان شحاته وكيل وزارة العمل بالقليوبية.

كما شارك بالحضور العديد من المسئولين التنفيذيين بالمحافظة، و ممثلين من وزارة التنمية المحلية واعضاء مجلس النواب، ومنهم النائب مجاهد نصار والنائب أشرف امين، وممثلين من الأزهر الكنيسة والاحزاب السياسية ورؤساء النقابات العامة ورؤساء اللجان النقاببة المختلفة.

وشارك في الملتقى عدد ١٠٠ شركة في مختلف المجالات لتوفير اكثر من ٢٥٠٠ فرصة عمال لشباب وفتيات محافظة القليوبية.

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