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السبت 29 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ملتقي توظيف بالقليوبية لتوفير 2500 فرصة عمل للشباب

جانب من ملتقى التوظيف
جانب من ملتقى التوظيف
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نظم الاتحاد المحلي لعمال القليوبية اليوم، وتحت رعاية الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة محمد جبران رئيس الاتحاد ورئيس النقابة العامة للبترول وبالتنسيق مع مديرية العمل بالمحافظة والمؤسسة الاجتماعية العمالية كبري ملتقي توظيف  لتشغيل الشباب والحد من البطالة وتوفير مستقبل آمن وحياة كريمة لشباب مصر. 
جاء ذلك بحضور اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، و عبدالمنعم الجمل نائب رئيس اتحاد عمال مصر ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الاجتماعية العمالية، و  عبدالرحمن عبدالغني رئيس اتحاد عمال القليوبية والنائبة سولاف درويش عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة، وعباس صابر الأمين العام لاتحاد عمال القليوبية، و ايمان شحاته وكيل وزارة العمل بالقليوبية.
كما شارك بالحضور العديد من المسئولين التنفيذيين بالمحافظة، و ممثلين من وزارة التنمية المحلية واعضاء مجلس النواب، ومنهم النائب مجاهد نصار  والنائب  أشرف امين، وممثلين من الأزهر الكنيسة والاحزاب السياسية ورؤساء النقابات العامة ورؤساء اللجان النقاببة المختلفة.
وشارك  في الملتقى عدد ١٠٠ شركة في مختلف المجالات لتوفير اكثر من ٢٥٠٠ فرصة عمال لشباب وفتيات محافظة القليوبية.

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الإتحاد العام لنقابات عمال مصر أعضاء مجلس النواب اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية النائبة سولاف درويش النقابة العامة للبترول ملتقى توظيف نقابات عمال مصر وزارة التنمية المحلية وزارة العمل محمد جبران