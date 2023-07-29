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السبت 29 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تكريم فريق الفيروسات الكبدية بالدقهلية ضمن احتفالية اليوم العالمي للكبد

جانب من التكريم
جانب من التكريم
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كرمت الإدارة العامة للفيروسات الكبدية والقطاع الوقائي بوزارة الصحة والسكان فريق الفيروسات الكبدية بصحة الدقهلية وذلك ضمن احتفالية اليوم العالمي للكبد.

وأعرب الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة عن عمق تقديره لفريق الفيروسات الكبدية متعهداً بتقديم أوجه الدعم الكاملة والمساندة لهم ومطالباً مراعاة كافة الإجراءات الوقائية واتخاذ الاحتياطات اللازمة للحفاظ على سلامتهم واستكمال دورهم.

من جانبها قالت الدكتورة ريهام الهراس مدير إدارة الفيروسات الكبدية بالمديرية، إن التكريم هو نتاج لدعم قيادات المديرية وعلى رأسهم الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة والدكتورة عبير عبدالغني وكيل المديرية للشؤون الوقائية والدكتورة لمياء سلامة مدير عام الطب الوقائي على جانب العمل الجاد المتفاني لفريقها وفى مقدمتهم الدكتورة حسناء أمين و محمد يوسف والأستاذ محمود رفعت وجميع العاملين تحت إشراف الإدارة بالمستشفيات والإدارات الصحية.

وشددت  الهراس على ضرورة  الاستمرار في المحافظة على مؤشرات الأداء المتميزة بالإدارة للحد من انتشار الفيروسات الكبدية وتحقيقا للأهداف الصحية للتنمية المستدامة.

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