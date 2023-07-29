ads
السبت 29 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

نتيجة الثانوية العامة 2023.. التعليم: الموعد الرسمي لإعلانها فور انتهاء كل الإجراءات

د. رضا حجازي وزير
د. رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال  شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزير الدكتور رضا حجازي  أدلى بالعديد من التصريحات، أعلن خلالها عن موعد إعلان نتيجة امتحانات الثانوية العامة بداية شهر أغسطس المقبل.

وأضاف المتحدث الرسمي: نتيجة الثانوية العامة تمر حاليا بالعديد من مراحل المراجعة والتدقيق لضمان خروجها بما يضمن تحقيق العدالة والدقة.

وأكد  زلطة أن الدكتور رضا حجازي سيعلن رسميا عن موعد النتيجة فور الانتهاء من كافة الاجراءات المتعلقة بها، وتهيب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بكافة وسائل الإعلام تحري الدقة والالتزام بالبيانات الرسمية الصادرة عن الوزارة منعا لإثارة البلبلة والتشتيت لأبنائنا الطلاب وأولياء الأمور.

أغسطس المقبل الثانوية العامة 2023 المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم امتحانات الثانوية العامة نتيجة الثانوية العامة