نتيجة الثانوية العامة 2023.. التعليم: الموعد الرسمي لإعلانها فور انتهاء كل الإجراءات

قال شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزير الدكتور رضا حجازي أدلى بالعديد من التصريحات، أعلن خلالها عن موعد إعلان نتيجة امتحانات الثانوية العامة بداية شهر أغسطس المقبل.

وأضاف المتحدث الرسمي: نتيجة الثانوية العامة تمر حاليا بالعديد من مراحل المراجعة والتدقيق لضمان خروجها بما يضمن تحقيق العدالة والدقة.

وأكد زلطة أن الدكتور رضا حجازي سيعلن رسميا عن موعد النتيجة فور الانتهاء من كافة الاجراءات المتعلقة بها، وتهيب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بكافة وسائل الإعلام تحري الدقة والالتزام بالبيانات الرسمية الصادرة عن الوزارة منعا لإثارة البلبلة والتشتيت لأبنائنا الطلاب وأولياء الأمور.