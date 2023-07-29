"صيدلة القناة" تعلن فتح باب التقديم لطلاب الدراسات العليا في أغسطس

أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، عن فتح باب التقديم للالتحاق ببرامج الدراسات العليا بكلية الصيدلة (دبلومات - ماجستير اكاديمي - ماجستير مهني - دكتوراة) بدأ من الاول من اغسطس حتى 30 سبتمبر 2023.

أوضح، أن قطاع الدراسات العليا والبحوث بكلية الصيدلة يقوم بدور كبير في الموائمة بين ما يتم دراسته في التعليم الصيدلي وماهو موجود في المجال العملي.

في حين أشار الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أن برامج الدبلومات التخصصية بكلية الصيدلة تضم 9 برامج هى

°° برنامج دبلوم الصيدلة الإكلينيكية

°° برنامج دبلوم تكنولوجيا تخليق الخامات الدوائية

°° برنامج دبلوم العلاج بالاعشاب

°° برنامج دبلوم الصيدلة الصناعية

°° برنامج دبلوم التقنية الحيوية

°° برنامج دبلوم السموم والتحليل الكيميائي الشرعي

°° برنامج دبلوم مستحضرات التجميل

°° برنامج دبلوم تصميم الأدوية

°° برنامج دبلوم التحليل الاكلينيكي الكيمائي الحيوي

موضحا أن جميع برامج الدبلومات التخصصية لمدة عام واحد

بينما أوضحت الدكتورة دينا ابو المعاطي عميد كلية الصيدلة أن برامج الماجستير والدكتوراه الأكاديمي بالكلية تأتي في التخصصات الأتية

•• قسم الصيدلانيات والصيدلة الصناعية

•• قسم الأدوية والسموم

•• قسم العقاقير

•• قسم الميكروبيولوجي والمناعة

•• قسم الكيمياء التحليلية الصيدلية

•• قسم الكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزيئية

•• قسم الكيمياء العضوية الصيدلية

•• قسم الكيمياء الطبية

و من جانبها أشارت الدكتورة أماني كمال وكيل كلية الصيدلة لشئون الدراسات العليا والبحوث أن برامج الماجستير المهنى بكلية الصيدلة تضم 4 برامج مهنية هي

•• الماجستير المهنى في التغذية الإكلينيكية

•• الماجستير المهنى في إدارة الأعمال الصيدلية

•• الماجستير المهني في مراقبة الجودة الصيدلية

•• برنامج دكتور الصيدلية

هذا وقد أشار الدكتور تامر حسنين حامد مدير وحدة نظم المعلومات الإدارية بمركز تطوير التعليم الجامعي

أنه يتم التقدم الكترونيا عن طريق الرابط

http://es-mis.suez.edu.eg/mis_service/pgrd_registration.aspx

كما يمكن معرفة كيفية التسجيل على الرابط عن طريق مشاهدة التعليمات الموضحة بالفيديو التالي

https://youtu.be/ikrsEKIvdcQ

شار إلى ضرورة ان يتم تسليم اصل المستندات بادارة الدراسات العليا بكلية الصيدلة متضمنة استمارة التسجيل الالكتروني في موعد اقصاه 30 سبتمبر المقبل مرفق الاوراق المطلوبة للتسجيل والمصاريف الدراسية لكل برنامج.