صور| ماعت وكايسيد تعقدان مؤتمر تحت عنوان "مناهضة الكراهية باسم الدين"

عقدت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان اليوم السبت مؤتمراً تحت عنوان “مكافحة خطابات الكراهية باسم الدين في مصر" ونظم المؤتمر في فندق “هوليداي إن المعادي” ويأتي هذا بالتعاون مع مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات "مركز كايسيد للحوار العالم".

وشارك في المؤتمر عدد كبير من الأكاديميين والمثقفين والحقوقيين، نذكر منهم: (ا. عبد اللطيف جوده مدير مكافحة خطابات الكراهية والتطرف العنيف، ا. د أحمد وهبان عميد كلية الأقتصاد والعلوم السياسية بجامعة الإسكندرية، ا. أيَن عقيل رئيس مؤسسة ماعت للسلان والتنمية وحقوق الإنسان، أمل مختار خبير في شؤون يالتطرف والعنف بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية) بجانب حضور القمص متى زكريا ممثلاً عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ود. حمادة إسماعيل مشرف الأزهر لمكافحة التطرف، مجتمعياً معاً حول طاولة واحدة يبحثون ويتناقشون حول سبل تعزيز السلام والتعايش والتسامح بين جميع فصائل المجتمع، والقضاء على جذور التطرف وسموم خطاباته.