أمن الشرقية يكثف جهوده لكشف غموض العثور على جثة متحللة بالحسينية

تكثف الأجهزة الأمنية بالشرقية جهودها لكشف غموض عثور العاملين بقطاع الري على جثة متحللة لشاب فى العقد الثالث من العمر أثناء أعمال الحفر بترعة ناحية قرية سماكين الغرب بنطاق مركز الحسينية.

وكان اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة الحسينية يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزى بوصول "محمود ع م" 26 سنة مقيم فاقوس جثة فى حالة تحلل وتم التحفظ عليها بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من التحريات الأولية أثناء قيام العاملون بقطاع الرى بأعمال حفر ترعة ناحية قرية سماكين الغرب بدائرة مركز الحسينية تم العثور على جثة الشاب فى حالة تحلل.

وتحرر المحضر اللازم وتم التحفظ على الجثة بمشرحة بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وصرحت بالدفن.