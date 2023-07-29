السويد تعيد النظر في تصريح إقامة لاجئ عراقي أساء للمصحف الشريف

أعلنت وكالة الهجرة السويدية، أنها ستعيد النظر فى تصريح الإقامة الممنوح للاجئ عراقى كان وراء عدة حوادث للإساءة إلى المصحف الشريف فى استوكهولم فى الأسابيع الأخيرة، تزامنا مع استمرار الإدانات لحرق نسخ من المصحف الشريف.

وأحرق سلوان موميكا، نسخة من المصحف فى وقت سابق أمام المسجد الرئيسى فى استوكهولم، كما قام بمظاهرة أمام السفارة العراقية قال إنه سيحرق فيها نسخة من المصحف، لكنه لم يفعل ذلك.

وقالت وكالة الهجرة إنها ستعيد فحص وضعه كمهاجر بعد أن تلقت معلومات من السلطات السويدية تتيح مبررا لفحص ما إذا كان يتعين إلغاء وضع الرجل فى السويد.

وصرح متحدث باسم الوكالة فى بيان، بأنه إجراء قانونى يتم اتخاذه عندما تتلقى وكالة الهجرة السويدية مثل هذه المعلومات، ومن السابق لأوانه قول أى شيء عن نتيجة القضية، مضيفا أنه ليس بوسع الوكالة ذكر أى تفاصيل أخرى بسبب مسائل تتعلق بالسرية.

من جانبه قالت وكالة الأنباء السويدية، إن الرجل لديه تصريح بالإقامة المؤقتة فى السويد ومن المقرر أن تنتهى صلاحيته عام 2024، لكن الوكالة تعيد النظر فى موضوعه الآن.

ووجدت السويد نفسها فى بؤرة اهتمام دولى فى الأسابيع الأخيرة بعد تدنيس وحرق نسخ من المصحف الشريف.

وبالإضافة إلى طلبات حرق المصحف، هناك أيضا العديد من طلبات حرق كتب دينية أخرى مثل العهد الجديد والعهد القديم، مما دفع الكثيرين إلى انتقاد السويد.

وقضت محاكم سويدية بأن الشرطة لا يمكنها منع حرق الكتب المقدسة، لكن حكومة رئيس الوزراء أولف كريسترسون قالت فى وقت سابق إنها ستدرس ما إذا كان هناك سبب لتغيير قانون النظام العام لتمكين الشرطة من منع حرق المصحف.