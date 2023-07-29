أوكرانيا: روسيا تقصف "مارهانيتس ونيكوبول" بالمدفعية الثقيلة

السبت 29/يوليو/2023 - 10:20 ص

أكد رئيس الإدارة العسكرية لإقليم دنيبروبتروفسك بجنوب أوكرانيا سيرهي ليساك، أن الجيش الروسي قصف منطقتي مارهانيتس ونيكوبول التابعتين للإقليم الليلة الماضية بالمدفعية الثقيلة.

وقال ليساك - في تصريح نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية الرسمية، اليوم السبت/

، - "ليلة صعبة للمنطقة..أولًا، الضربات الصاروخية على دنيبرو لم تنته وبالفعل واصل العدو رعبه وضرب منطقة نيكوبول وبلدة مارهانيتس بالمدفعية الثقيلة، ويجري التحقيق في العواقب، ولكن من حسن الحظ أنه لم يتم تسجيل وفيات في صفوف السكان المحليين".

وأضاف "أن الهجمات الروسية الأخيرة أسفرت عن إصابة 9 أشخاص، بينهم طفلان، بالإضافة إلى المزيد من الأضرار التي لحقت بالمباني الإدارية والمباني السكنية الواقعة في محيط الهجوم، كما لحقت أضرار بثلاثة مبان إدارية و7 سيارات، واستكملت فرق الإسعاف عمليات البحث والإنقاذ بعد الساعة الثالثة فجرا".

من جانبه، قال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية لمنطقة خيرسون أولكسندر بروكودين - في بيان - إن القوات الروسية قصفت خيرسون بـ 126 قذيفة؛ ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص، مضيفا أن القوات الروسية استخدمت خلال استهدافها للمنطقة، المدفعية وطائرات مسيرة وقذائف هاون ودبابات ومقاتلة، مشيرا إلى أن القوات الروسية استهدفت مناطق سكنية.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير من العام الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.

وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.

