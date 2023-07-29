سلطات "سان فرانسيسكو" الأمريكية تفتح تحقيقا في شعار "تويتر" الجديد

أعلنت السلطات في مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا الأمريكية، أنها فتحت تحقيقا بشأن علامة "X" العملاقة التي تم تثبيتها فوق مبنى وسط المدينة المعروف سابقا باسم مقر "تويتر".

وقال بارتيك هنان، المتحدث باسم إدارة فحص المباني بسان فرانسيسكو في تصريحات له - حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية - "إن مالك الشركة إيلون ماسك لا يزال بحاجة إلى تصاريح للتأكد من أن أي شيء أقيم فوق المبنى سليم ومثبت بأمان، وأن أي حروف أو رموز بديلة ستتطلب تصريحا لضمان الاتساق مع الطبيعة التاريخية للمبنى، وللتأكد من أمان اللافتة، وأشار إلى أن مراجعة التخطيط والموافقة عليه ضروريان أيضا لتثبيتها، مضيفا أن المدينة فتحت شكوى وبدأت تحقيقا".

وكان ماسك قد كشف النقاب عن شعار "X" الجديد ليحل محل الطائر الأزرق الشهير على تو،ؤيتر حيث يعيد تشكيل منصة التواصل الاجتماعي التي اشتراها مقابل 44 مليار دولار، العام الماضي.