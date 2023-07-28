محمد رياض : مكنتش عارف أمثل دوري في المداح

قال الفنان محمد رياض: دوري في مسلسل المداح "مكنتش عارف" أمثله في البداية.



وأضاف رياض خلال لقائه مع الإعلامية إيمان ابو طالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة: شخصيتي في مسلسل المداح ليس لديها مشاعر على عكس طبيعتي.



وتابع : بعد الانتهاء من تصوير مسلسل المداح قال له المخرج أحمد سمير "انت حبيت شخصية هايم أوي".



وكشف رياض خلال الحلقة كواليس العديد من الأعمال الفنية التي قدمها، وعلى رأسها مسلسل لن أعيش في جلباب أبي، والضوء الشارد وغيرها.

وحول هوايات رياض، قال: أنا مش مكلكع خالص.. أنا مؤمن بمقولة نجيب محفوظ إن الشخص لازم يبقي على الجانب التافه في شخصيته.

كما كشف لأول مرة، موقف غريب حدث بينه وبين الفنان محمود مرسي، في أول أعماله معه، الأمر الذي استدعى ايقاف المخرج الكبير إسماعيل عبدالحافظ ربع ساعة لحل الأزمة.

أيضا تحدث رياض حول سر رفضه تجسيد دوره في مسلسل الضوء الشارد، لأكثر من خمس مرات، وشرطه الوحيد للمشاركة في العمل.

وفند رياض بعض الانتقادات التي وجهت لإهداء الدورة الجديدة من المهرجان القومي للمسرح للزعيم عادل إمام، باعتباره قدم أعماله على المسرح الخاص.

كما وجه رسالة رقيقة إلى زوجته الفنانة رانيا محمود ياسين.