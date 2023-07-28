بعد انتقاله للدوري السعودي.. رياض محرز يوجه رسالة لجماهير أهلي جدة

وجه اللاعب الجزائري رياض محرز، المنتقل حديثًا إلى صفوف أهلي جدة السعودي، رسالة إلى جماهير ناديه الجديد، بعد إعلان التعاقد معه بشكل رسمي، اليوم الجمعة، قادمًا من مانشستر سيتي الإنجليزي.

وأعلن نادي أهلي جدة السعودي، اليوم الجمعة، تعاقده مع رياض محرز، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بعقد لمدة 4 مواسم مقبلة حتى صيف 2027، دون الكشف عن التفاصيل المالية للصفقة.

وودع الحساب الرسمي لنادي مانشستر سيتي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، لاعبه الجزائري، بعدما قضى 5 سنوات داخل ملعب الاتحاد، وتمنى له التوفيق في خطوته المقبلة.

وأفادت تقارير صحيفة بريطانية، بأن نادي الأهلي السعودي دفع 30 مليون يورو إلى السيتي، بالإضافة إلى 5 ملايين إضافات من أجل حسم صفقة رياض محرز.

ونشر الحساب الرسمي لنادي أهلي جدة عبر موقع التواصل الاجتماعي «تيك توك»، مقطع فيديو لرسالة الجزائري رياض محرز لجماهير النادي بعد إعلان الصفقة.

وقال محرز في مقطع الفيديو: «للأهلي جينا.. أنا هنا من أجلكم جماهير الأهلي».

وأضاف: «أنا متحمس وسعيد للغاية بأن أكون جزءًا من هذا النادي الرائع العريق».

وأتم محرز: «أتطلع لتقديم أشياء كبيرة للفريق سويًا.. أراكم ياشباب في الملعب».

وشارك رياض محرز في تدريبات الإمبراطور، اليوم الجمعة، وتلقى استقبالًا مميزًا من لاعبي الأهلي السعودي، استعدادًا للموسم الجديد 2023-2024.