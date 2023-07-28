ads
الجمعة 28 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزارة القوى العاملة تختتم برنامج تدريب شباب القليوبية على 3 مهن منها كهرباء التوصيلات

...
...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة القليوبية انتهاء التدريب المجاني لدفعات جديدة من الشباب من الجنسين مدربة ومؤهلة لسوق العمل ، على مهن: التفصيل والحياكة، واللحام، وكهرباء التوصيلات، بمركز التدريب المهني بالخانكة، ووحدة التدريب المتنقلة بقرية طحوريا بشبين القناطر ، وتسليم شهادات إتمام التدريب بعد انتهاء برامج التدريب المهني المجانية على تلك المهني، في إطار توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالإهتمام بالشباب من الجنسين وتوفير فرص تدريب مهني على المهن التى يتطلبها سوق العمل داخل المحافظات منشآت القطاع الخاص والاستثمارى مع العمل على وتأهيلهم واصقال مهاراتهم على المهن المتاحة وفق احدث اساليب التدريب العالمية بالتعاون مع الجهات المتخصصة في تلك المجالات.

وأوضحت وزارة العمل في بيان لها انها تلقت تقريراً من إيمان السيد مدير مديرية العمل بالقليوبية أفادت فيه بانتهاء برامج التدريب المهني وتخرج دفعات مدربة ومؤهلة لسوق العمل من برامج تدريب الوحدة المتنقلة بقرية طحوريا – شبين القناطر، وتسليم شهادات تخرج  الدفعة الأولى للبرنامج التدريبي التفصيل والحياكة لعدد 17 متدربة، وتخريج الدفعة الثانية على نفس المهنة والبالغ عددها 17 متدربة،و تسليم شهادات اتمام البرنامج لمتدربين البرنامج التدريبي على مهنة كهرباء التوصيلات لعدد 10 متدربين في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة في القرى الأكثر احتياجاً وكذلك مبادرة مهنتك مستقبلك لتدريب الشباب.

وأضافت مدير المديرية، انه فيما يخص مركز التدريب المهني بالخانكة فقد تم تخريج دفعة على برنامج تدريبي في مجال اللحام استفاد منها 8 متدربين، ودفعة من برنامج تدريبي على مهنة التفصيل والحياكة  تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهني بوزارة العمل وإدارة التدريب المهني بديوان المديرية، ومؤكدة انه على من يرغب في التقديم للحصول على برامج التدريب المهني المجانية التوجه لإدارة التدريب المهني بديوان عام المديرية والتسجيل واستيفاء الأوراق المطلوبة وهي صورة من بطاقة الرقم القومي، و٢ صورة شخصية، وصورة المؤهل الدراسي ان وجد.

FB_IMG_1690555769362
FB_IMG_1690555769362
FB_IMG_1690555766830
FB_IMG_1690555766830
FB_IMG_1690555762176
FB_IMG_1690555762176
FB_IMG_1690555764772
FB_IMG_1690555764772
FB_IMG_1690555759963
FB_IMG_1690555759963
FB_IMG_1690555756558
FB_IMG_1690555756558
FB_IMG_1690555754097
FB_IMG_1690555754097
البرنامج التدريبي التدريب المهني التفصيل والحياكة حياة كريمة مبادرة مهنتك مستقبلك وحدة التدريب المتنقلة وزارة العمل وزير العمل حسن شحاته