بعد رفع الفائدة.. مفاجأة في أسعار الذهب 

كشف لطفي منيب نائب رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، تأثير قرار الفيدرالي الأمريكي على أسعار الذهب، بعد رفع أسعار الفائدة.

وقال نائب رئيس الشعبة العامة للذهب، إن القاعدة تؤكد أنه مع رفع أسعار الفائدة، يقوم المواطنين بوضع الأموال في البنوك من أجل الحصول على الفائدة، ويكون هناك انخفاض في أسعار الذهب، ولكن ما حدث هذه المرة انعكس الأمر.

وتابع :" المواطنين لديهم تخوف بشكل عالمي، وأن أسعار الذهب، لن ترتفع، وأن الرهان على الدولار ليس مربح، والكل يراهن على الذهب".

وأضاف نائب رئيس الشعبة العامة للذهب، خلال تصريحات تلفزيونية ، اليوم الجمعة، أن الذهب من الأشياء البعيدة عن المضاربة، وأن الذهب زينة وخزينة.

وكشف أن قرار إعفاء الذهب من الجمارك، تسبب في حالة استقرار وانخفاض وصل لـ 650 جنيه بالجرام.