رئيس إريتريا يوجه بتشكيل آلية استراتيجية لتعزيز التعاون بين روسيا وإفريقيا

الجمعة 28/يوليو/2023 - 03:27 م

أكد رئيس إريتريا أسياس أفورقي، أهمية تشكيل آلية لوضع وثيقة تحتوي على استراتيجية لتطوير وتعزيز التعاون بين روسيا وإفريقيا.

وأوضح أفورقي - في كلمته خلال فعاليات اليوم الثاني للقمة الإفريقية الروسية، اليوم الجمعة "أن هذه الآلية الاستراتيجية ستقوم ببلورة الخطط واسعة النطاق وتحدد النقاط المحددة لكل قطاع على حدة من أجل النهوض بالقارة الإفريقية"، مشددا على ضرورة بذل المزيد من الجهود لتعزيز وتوطيد التعاون بين روسيا والقارة السمراء.

وأشار الرئيس الإريتري إلى امتلاك القارة الإفريقية أكثر من 60 في المائة من الموارد العالمية، مؤكدا أهمية الاستفادة واستغلال هذه الموارد في تنفيذ العديد من المشاريع الصناعية والتنموية من أجل النهوض بالقارة السمراء.

وأكد أفورقي قدرة موسكو الصناعية والإنتاجية في تقديم الدعم والمعونة اللازمة للشراكة الاستراتيجية بين روسيا وإفريقيا.. داعيا في الوقت نفسه إلى ضرورة تحديد الأسقف الزمنية لتنفيذ المشاريع التنموية في القارة الإفريقية لمواجهة التحديات المستقبلية.