اتحاد الكرة يرفض طلب المصري بتأجيل مباراته فى كأس مصر

رفض اتحاد الكرة المصري الطلب المقدم من مجلس إدارة النادى المصري، بشأن تأجيل مباراة الفريق لكرة القدم في بطولة كأس مصر بدور الثمانية والمقرر أقامتها على استاد برج العرب فى تمام الساعة 8 مساءا أمام الفائز من النادي الأهلي والداخلية.

وحصلت "البوابة نيوز" على رد إتحاد الكرة المصري المرسل للمدير التنفيذي للنادى ردا على كتاب طلب تأجيل المباراة، معللا رفضه لعدم وجود وقت كافي وضيق الوقت وصعود 3 فرق للدور قبل النهائى يتعذر معه تغير مواعيد المباريات.

ومن المنتظر أن يلاقي النادى المصري الفائز من مباراة الداخلية والأهلي المقامة على ملعب استاد برج العرب في دور الثمانية بمسابقة كأس مصر.